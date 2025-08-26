¿·ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½é¤ÎÃÄÂÎÁí¹ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤¬8·î26Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë³®Àûµ¢¹ñ¤·¤¿¡£¼ïÌÜÊÌ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¶ä¤È2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¶»¤Ë¤«¤±¡¢¼ç¾­¤ÎÎëÌÚÊâ²Â¡Ê25¡á¥ß¥­¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤­¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤¨¤¿