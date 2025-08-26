¥¨¥¸¥×¥È¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¿·¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë1¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ë¡£´ûÂ¸¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë1¤«¤é°ÜÅ¾¤¹¤ë¡£¸½ºß¡¢¥«¥¤¥í¤«¤é1Æü1±ýÉü¤ò¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë1¤Ï¡¢¶õ¹ÁÆîÂ¦¤Î¸½ºß¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë1¤ÈÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë2¡¢µì¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë3¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·úÀß¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¡¢ºÇ½é¤Î14¤«½ê¤Î¥²¡¼¥È¤ò´Þ¤àÂè1ÃÊ³¬¤Ï2026Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£2030Ç¯¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹­¤µ260ËüÊ¿Êý¥Õ¥£¡¼