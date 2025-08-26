¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/26¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¤ÎÇò´äÎÜÉ±¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢µÓËÜ²È¤ÎÀ¾ÅÄ¥·¥ã¥È¥Ê¡¼»á¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¡£¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤ëÈþ³Ø¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò´äÎÜÉ±¤¬´¶·ã¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¢¡Çò´äÎÜÉ±¤¬¸ì¤ëÈþ³Ø¼ç¿Í¸ø¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉÔ³Î¤«¤ÊÌ¤Íè¤ËÇº¤àÃÏµå¤Î¹â¹»À¸¡¦¥è¥¦¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ëÇò´ä¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ