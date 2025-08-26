Æ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡áÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè£¶£¶´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè£µ¶É¤¬£²£¶Æü¡¢ÆÁÅç¡¦ÆÁÅç»Ô¡ÖÞÏ¿å±ñ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Àï·¿¤Ï³Ñ´¹¤ï¤ê¡£½øÈ×¤ÏÆ£°æ¤Î£²£³Ê¬¡¢£´£·Ê¬¤Î¹ÍÎ¸»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÁÇÁá¤¤»Ø¤·¤¬Â³¤¯Å¸³«¡££·£°¼êÌÜ¤Ç£±£°£±Ê¬¤ÎÄ¹¹Í¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»ý¤Á»þ´Ö¡Ê³Æ£¸»þ´Ö¡Ë¤Î»Ä¤ê¤¬£³»þ´Ö£±£°Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¼êÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿±ÊÀ¥¤â£·£±¼êÌÜ¤Ç£±£µ£¹Ê¬¤ÎÂçÄ¹¹Í¤ò¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉõ¤¸¼ê»þ¹ï¤Î