¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç¡½µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦µð¿Í¤Ï£¸²ó£²»à¤«¤é¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤ÎÂåÂÇ¡¦¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ö£±£´¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡£¤è¤¦¤ä¤¯£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¿À¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£µÕÅ¾¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£