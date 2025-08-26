ºòÆü25Æü¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë·§ËÜ¸©µÄ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¹â¹»À¸µÄ²ñ ¤³¤ÎµÄ²ñ¤ÇÄó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿³µÄ¤µ¤ì¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¿¿·õ¤Ê¾ì¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¤Ò¤È²Æ¤ÎÊ³Æ®¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ º£Ç¯¤Î¹â¹»À¸µÄ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÄÅ¡¢¶ÌÌ¾½÷»Ò¡¢¸æÁ¥¡¢È¬Âå¹©¶È¤Î4¤Ä¤Î¹â¹»¤Ç¤¹¡£ ÃÎ»ö¤ä¡¢¸©¤Î´´Éô¤¬µïÊÂ¤ÖÊÂ¤Ö¼ÂºÝ¤Î¸©µÄ²ñ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¾õ¶·¤Ç±Ô¤¤¼ÁÌä¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¶ÌÌ¾½÷»Ò¹â¹»¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬½½Ê¬