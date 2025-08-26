¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç¡½µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë£±²ó¤Ë£²¼ºÅÀ¤·¤Æ¤«¤é¡¢£²²ó°Ê¹ß£¶²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿ÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬£·²ó¤ËÄË¤¤ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£¸Í¶¿¤Ï£¸²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¡¢£·²ó£¹°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î±©·îÎ´ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤Ëº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢£²»à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¤Ë±¦Á°ÂÇ¤µ¤ì£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬¹­¤¬¤ê¡¢ÃæÂ¼¾©À®³°Ìî¼ê¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢£³ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£