「俺、ちゃんとまだYouTuberとか下に見てんねん。もう言うのもダサいみたいになってるやん。ネットでのし上がってくる一般人が嫌いで。めっちゃ嫌い！許されへんねん」8月21日、テレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演した、お見送り芸人しんいちが、「YouTuberを下に見ている」と発言。2024年4月12日に放送された『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）での粗品の発言が発端となった「YouTuber