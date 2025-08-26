ニューストップ > ライフ総合ニュース > 「阪神のスパイスカレー博覧会2025」が開幕へ 名店同士がタッグ 寿司 豆腐 スパイ カレー コラボレーション 香り 梅田 カモ チキン 大阪市 マグロ オリコン 「阪神のスパイスカレー博覧会2025」が開幕へ 名店同士がタッグ 2025年8月26日 20時6分 リンクをコピーする 阪神梅田本店（大阪市北区）の『阪神のスパイスカレー博覧会2025』が、27日に開幕する。1階の食祭テラスで、9月1日まで開催される。【写真多数】今だけ・ここだけの特別な“あいがけ”カレーの数々「阪神のスパイスカレー博覧会」は、4回目。今回のテーマは、初の試みとなる“コラボレーション”。名店同士がタッグを組み、今だけ・ここだけの特別なコラボカレーを披露する。期間の前後半で、それぞれ10店舗がコラボレーション 記事を読む おすすめ記事 【いーふらん】第4回「フランチャイズ EXPO 大阪」に出展 2025年8月22日 15時20分 ジャパンM&Aインキュベーション、グローバル・ブレインより3億円を資金調達 2025年8月22日 10時0分 コーセー「ファシオ」がコンセプト刷新 第1弾でベースメイク4品を発売 2025年8月25日 15時52分 ドラえもんのお誕生日を記念した特別なアイテムが登場！ 2025年8月19日 10時0分 7月、西武池袋本店が大規模リニューアル中！第1弾にオープンした3階コスメフロア。その進化中の魅力をキャッチ 2025年8月25日 0時0分