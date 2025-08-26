阪神梅田本店（大阪市北区）の『阪神のスパイスカレー博覧会2025』が、27日に開幕する。1階の食祭テラスで、9月1日まで開催される。【写真多数】今だけ・ここだけの特別な“あいがけ”カレーの数々「阪神のスパイスカレー博覧会」は、4回目。今回のテーマは、初の試みとなる“コラボレーション”。名店同士がタッグを組み、今だけ・ここだけの特別なコラボカレーを披露する。期間の前後半で、それぞれ10店舗がコラボレーション