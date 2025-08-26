らん「ヴェルージュ」（C）モデルプレスモデルプレス

歌舞伎町「ヴェルージュ」に勤務するらん 体力の限界で夜職1本に

  • 学生時代から美容に興味があり、専門学校卒業後に東北から上京したらん
  • 夜の世界に飛び込み、生活費を稼ぐためにキャバ嬢になりダブルワーク
  • 体力の限界を感じて夜職1本に絞り、将来は美容系の仕事を目指すという
