歌舞伎町「ヴェルージュ」に勤務するらん 体力の限界で夜職1本に
2025年8月26日 20時0分
学生時代から美容に興味があり、専門学校卒業後に東北から上京したらん
夜の世界に飛び込み、生活費を稼ぐためにキャバ嬢になりダブルワーク
体力の限界を感じて夜職1本に絞り、将来は美容系の仕事を目指すという