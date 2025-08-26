¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¤Ï8·î25Æü¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÅëºÜ¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥­¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ç¡ØBattlefield 6¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¥ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¡¢ÂÐ¾Ý¥¤¥ó¥Æ¥ëÅëºÜ¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤Î¹ØÆþ¤Ç¡ØBattlefield 6¡Ù¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢LEVEL¡ç¤äLEVEL¦È¤Ê¤É¤ÎBTO¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¹½À®¤ò´Þ¤àÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥­¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ç¡ØBattlefield 6¡Ù¤òÆþ¼ê¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦