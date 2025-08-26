¡ÖNARUTO-¥Ê¥ë¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëº½±£¤ì¤ÎÇ¦¡Ö²æ°¦Íå¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¤­¤Ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«?¡ÖNARUTO-¥Ê¥ë¥È- ¤Ê¤ê¤­¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Á²æ°¦Íå¤Î¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¡Á¡×¤½¤ó¤Ê²æ°¦Íå¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤òÌÏ¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ÖNARUTO-¥Ê¥ë¥È- ¤Ê¤ê¤­¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Á²æ°¦Íå¤Î¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¡Á¡×¤¬¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¤Î¥×¥é¥¤¥º¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö²æ°¦Íå¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤!¡×¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤ò»ý¤Á