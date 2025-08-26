ニューストップ > ライフ総合ニュース > 猫に「引っかかれやすい人」に共通する3つの特徴 性格 嗅覚 ストレス トレンド ねこちゃんホンポ 猫に「引っかかれやすい人」に共通する3つの特徴 2025年8月26日 20時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 猫に引っかかれやすい人に共通する3つの特徴を紹介している 急な動きや大きな音を出す、猫の嫌がるサインを見逃す 匂いや服装で警戒されている、など 記事を読む おすすめ記事 猫がうつ伏せで『ごめん寝』する理由3選 一見苦しそうなこの寝姿、その意味とは？ 2025年8月26日 17時0分 猫が『追われると逃げてしまう』ときの気持ち4選 どうしても捕まえたいときの対処法も 2025年8月21日 16時0分 猫を『無視し続ける』とどうなる？絶対にNGな理由3選 起こりうるトラブルも 2025年8月21日 11時0分 『うっそだろ…』猫が乗らないようにエアコンまわりを封鎖した結果→予想外の『笑っちゃう光景』が２万いいね「壁ジャンプかな」「ドヤ顔ｗ」 2025年8月20日 7時31分 猫を愛しすぎるのも考えもの？『愛猫に依存してしまう飼い主』の問題点4選 2025年8月23日 12時0分