にじさんじ」所属のVTuber・壱百満天原サロメさんが、26日にエックスを更新。最近、物を紛失して悲しんでいることや、過去に失くした物を明かし、反響を集めている。【写真】今年も物を紛失しまくっていると語る壱百満天原サロメさん普段から物をよく失くしてしまうというサロメさんは、「最近また物失くしまくってて悲しいのでこの動画をご覧ください。今年はこの動画作りたくないですわ」とつづり、今年1月に公開した動画