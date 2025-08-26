全国各地で猛暑日続出。そんなときこそ、かき氷で熱中症対策を！夏休みもまもなく終わりということで、青森県の市民プールでは猛暑の中、子どもたちが楽しく泳ぐ姿が。青森市は日中35.2℃まで気温が上昇しました。富山市は37.1℃と、この夏23日目の猛暑日となり、観測史上2番目の多さに。徳島県穴吹では38.0℃となりました。記者「午前11時の八王子駅前ですが、あちらの看板、すでに35℃となっています」きょうの東京も35.1℃まで