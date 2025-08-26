俳優の山田裕貴さんが自身のインスタグラムで、元プロ野球選手の父・山田和利さんが亡くなったことを伝えました。60歳でした。【写真を見る】【 山田裕貴 】元プロ野球選手の父・山田和利さんの死去を伝える4年前からがん闘病「故人の意思により公にはせず過ごしてまいりました」山田和利さんは1983年のプロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズから4位指名を受けて入団し、プロ野球選手としてのキャリアを開始。1988年のリーグ