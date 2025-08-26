シンガー・ソングライターで俳優の福山雅治、俳優の成田凌が26日、都内で行われた映画『ブラック・ショーマン』（9月12日公開）の完成披露試写会に参加した。【写真】純白衣装をまとい晴れやかに登場した有村架純成田は福山と初共演で「もう学ぶとこだらけですけど、まねできるものは何もないみたいな。学びが多い。すごく幸せでした」としみじみ。具体的な内容を問われると「日焼けをしてはいけないということですね。福山さ