¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î²¼Â¼ºÌÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖåºÎï¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û²¼Â¼¥¢¥Ê¤Î¤«¤ï¤¤¤¤Á´¿È¥«¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç»Î¤Î»ñ³Ê¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë²¼Â¼¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¼ÒÆâ¤Î¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¡ÊÃæ¿È¤Ï¥¢¥¤¥¹¥é¥Æ¡Ë¼èºà¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤âÂô»³Êâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò°¦ÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¾®¤µ¤ÊÆü¾Æ¤±»ß¤á¤â¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤¹