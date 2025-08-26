モデルの桜井美悠さんは8月25日、自身のInstagramを更新。息子のハーフバースデーを報告し、家族ショットを公開しました。【写真＆動画】0歳半を迎えたかわいすぎる“みにぎし”「ミニぎしおめでとうございます」桜井さんは「みにぎし、0歳半のお祝い」とつづり、5枚の写真と1本の動画を投稿。かわいらしい息子のソロショットや、夫で2人組YouTuber・ばんばんざいのぎしさんと、息子に両側からキスをする家族ショットなどを披露し