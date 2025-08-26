この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第3話をごらんください。 最近よくランチの時間に来店する女性が、「食後にトイレで戻している」と、店員のナエくまさんに伝える坂本さん。ですが、実際に確認したわけではない様