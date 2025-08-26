人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）短気は損気。人に腹を立てず、寛容さを心掛けると◎。11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）正しくても言い張ると仲間割れに……。時には譲る心を持って。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）人間関係が乱れがち。