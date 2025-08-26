8月25日、幻冬舎の編集者・箕輪厚介氏（39）との不倫が報じられたYouTuberのいけちゃん（27）が、ぷろたん（36）のYouTubeチャンネルに登場。動画内で不倫について赤裸々に語り、ネットで物議を醸している。いけちゃんは先月26日、「Smart FLASH」によって箕輪氏との不倫が報じられると、翌日、自身のYouTubeチャンネルに「今回の騒動につきまして」と題した動画を公開。「今回、私の未熟な行動により、多くの方々にご迷惑とご不快