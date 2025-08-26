元Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの岩橋玄樹が２６日、都内で映画「男神」（井上雅貴監督）の完成披露舞台あいさつに遠藤雄弥、彩凪翔、須田亜香里らと登壇した。正体不明の穴をめぐるファンタジーホラー。映画初出演の岩橋は、建設会社の社長の息子で重機を操る職人・山下裕斗役を演じ、「セリフが直前で変わって、大変なこともありました。心の中で『監督〜！？』と思いましたが、いい経験になりました」。映画の見どころとしては「