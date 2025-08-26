兵庫県西宮市で高齢の夫婦ら3人が刃物で切りつけられ、ケガをしました。逮捕されたのは39歳の男。その場から逃走しましたが、刺された70代の男性が追いかけ、その後、警察官に確保されました。◇路上に点々と残された血の跡。刺された男性は、逃げる容疑者を300メートルほどにわたって追いかけたということです。現場は、阪神甲子園球場から1キロほど離れた兵庫県西宮市の住宅街。26日午前10時ごろ、「包丁を持って暴れて