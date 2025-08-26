女優でモデルのKoki，（22）が26日、自身のインスタグラムを更新し、姉でモデル・フルート奏者のCocomi（24）が撮影したショットを公開した。「ここさんに撮ってもらった写真」とつづり、飾らない表情でレンズを見つめるTシャツ姿のショットなど4枚の画像を投稿。Cocomiはストーリーズで反応し、「撮りました」と妹のショットを披露。仲の良さをうかがわせた。Koki，は俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の次女。夫妻は2000年