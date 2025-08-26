女優の戸田菜穂が２６日、大阪市内で大阪芸術大学産学協同プロジェクトとして進められた映画「メイソウ家族」（２９日公開、熊切和嘉監督、金田敬監督）の舞台あいさつに、共演の永野宗典らと登場した。時代性が異なりながらも、いくつかの重要なメッセージで結びついている３編の物語で構成されている本作。戸田は４人の家族の崩壊と思いがけない修復の糸口を描いた異質なホームドラマ「ＹＵＩ」に出演しており、「不思議な台