プロ野球セ・リーグ DeNA-阪神(26日、横浜スタジアム)DeNA・筒香嘉智選手が2打席連続ホームランを放ちました。両チーム無得点で迎えた2回、先頭の筒香選手は阪神の先発・村上頌樹投手のストレートを捉え第9号ホームランとし、先制します。このホームランに筒香選手は「やるべきことをやっただけ。その結果がホームランになっただけです。チームに勢いをつけること、それが自分の役割です」とコメントします。さらに4回、再び先頭で