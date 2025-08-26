お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（43）が22日配信のABEMA「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。素人のフリをして握手を求めたユーチューバーの存在を明かした。同番組は“パチンコ店”を舞台にしたパチンコ・パチスロバラエティー。この日は「徹底討論！パチンコVSスロット」という企画を放送した。オープニングトークで森田が共演者の“パチンコ・パチスロユーチューバー”ヤルヲを紹介。「僕はヤルヲさんの動画に