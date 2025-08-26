◇プロ野球イースタン・リーグ 巨人-楽天(26日、東京ドーム)巨人のドラフト1位ルーキー・石塚裕惺選手が楽天2軍戦で東京ドームでの公式戦初ヒットを放ちました。石塚選手は2024年ドラフト1位で花咲徳栄高から巨人へ入団したルーキーです。3月には左有鉤骨鉤骨折で戦線を離脱しましたが、7月には2軍での初ホームランを記録。この試合前までファームで41試合に出場し、打率.316、1本塁打、14打点の成績を残していました。東京ドーム