◆イースタン・リーグ巨人―楽天（２６日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手が本拠地・東京ドームで初安打を放ち、初打点を挙げた。「１番・遊撃」で先発出場。初回先頭では一邪飛に倒れたが、３点を追う３回１死一、三塁で迎えた第２打席で、カウント１―２から楽天の先発・早川の投じた内寄り１４２キロ直球を左前へ。今季開幕投手を務めた左腕から追撃の適時打を放ち「ファンの皆さんの大歓声で打てました