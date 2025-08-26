◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２６日・横浜）ＤｅＮＡの筒香嘉智外野手が、４回に２打席連続の１０号ソロを放った。自身の先制ソロによる１点リードで迎えた４回先頭の打席で、２ストライクから村上の高め直球をライナーで右翼席へ。２打席連続アーチは渡米前の１９年４月２０日の広島戦（マツダ）以来。リードを広げる一撃に「チームの勝利のために打っただけ。この後も流れを渡さないようにしていきたい」と表情を