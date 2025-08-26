橋本環奈さん（26）が都内の学校にサプライズ登場し、大歓声をあびました。遊園地を舞台に描かれる映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」。26日、都内の学校に橋本環奈さん、眞栄田郷敦さん（25）たちがサプライズで訪問しました。チームに分かれて繰り広げられたのは「青春あるある対決」。男子チーム・眞栄田郷敦さん：文化祭とか卒業式とかイベントで髪の毛とか気合い入れがち。僕めっちゃ髪の毛チネチネしてました。僕の高校時代