長年愛され続けている、国民的アイスブランド「ピノ」シリーズ（森永乳業）に、ピスタチオ味が登場したことをご存じでしょうか？4年ぶりに復活したという話題のフレーバーは、コンビニ先行販売がはじまるやいなや、SNSでバズりまくり。「高級ホテルで出てきてもおかしくない」という絶賛の声も上がる商品を徹底レビューします！ピノの新作「ピスタチオ」8月5日（火）に登場したピノの新作「ピスタチオ」は、全国のコンビニに