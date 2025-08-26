◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２６日・マツダスタジアム）巨人は戸郷翔征投手が今季初の２登板連続白星での５勝目を目指して先発。立ち上がりの１回に２点を先取され、５回まで４打２失点。打線は広島の先発・床田寛樹投手に５回まで２安打無得点に抑えられている。戸郷は１回、先頭の中村奨成外野手に中前打、ファビアン外野手には左前打され無死一、二塁のピンチを迎え、小園海斗内野手は左飛に抑えたが、モンテロ内