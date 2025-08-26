住宅街の一部を覆い隠すブルーシート。高齢の男女3人が切りつけられる事件が起きた兵庫・西宮市の現場です。事件は26日午前10時ごろ、目撃者から寄せられた「包丁を持って暴れている人がいる」という110番通報で明らかになりました。現場に駆け付けた警察は、住宅の1階で倒れていた90代の夫と80代の妻を発見。さらに現場から320メートル離れた路上で、腹部から血を流して倒れていた70代の男性を発見します。この男性は現場から逃げ