ＴＢＳの田村真子アナウンサーが２６日、自身のＳＮＳを更新。２７日に発売されるフォトエッセイ「陽がのぼるほうへ」を披露した。「ちーちゃんが撮ってくれた写真、すごい同じ顔だ！って褒めてくれました笑」と記し、同局系「ラヴィット！」で共演する、「ジャングルポケット」太田博久の妻でモデルの近藤千尋との２ショットを投稿。「１番最初にちーちゃんに渡せました」とつづり、近藤にフォトエッセイを渡す写真もアップ