神奈川・鎌倉市の江の島近くで目撃されたのは、歩道を駆け抜けるバイク。目撃者によりますと、バイクに乗っていたのは20代くらいの男性。目撃者：この先に海の家があるんですよ。海の家に行きたいがために多分ここを通ってたんだろうなと。その後、バイクを手で押しながら歩道を歩く様子も記録されていました。目撃者：何も慌てるところもなく、いつも通りな感じで走っていた。バイクの歩道走行は埼玉・三郷市でも目撃されています