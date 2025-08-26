新日本プロレスに入団しプロレスラーに転向した東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ・アロン（２９）が２６日、ベルーナドームで行われたプロ野球の西武−日本ハム戦で始球式を務めた。来年１月４日の東京ドーム大会でデビュー戦が決まっているだけに「ドームの前哨戦となるこのドームで、真っすぐを真ん中に投げたい」と予告すると、振りかぶってからストライク投球を披露し右手でガッツポーズ。「１００点。これ以上