警視庁は26日、多摩中央署に安置していた男性（68）の遺体を別の遺体と取り違えて葬儀業者に引き渡し、火葬されたと発表した。遺族は遺体と対面できず、引き渡しを受けられなかった。確認を怠っていたといい、同日、遺族に謝罪した。