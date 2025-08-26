東京・多摩市で撮影されたのは、目の前でタクシーが赤信号の交差点を通過する瞬間です。目撃者は「我が目を疑って理解できない状況。（直前で）ブレーキを踏んでいるから当然止まると思っていた。（交差する信号は）完全な青だから、自転車が飛び出してくる可能性もあった」と当時を振り返ります。確かに、タクシーは交差点の手前でブレーキランプを点灯させています。ところが止まることなく、そのまま交差点を直進していきました