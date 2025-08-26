女子ゴルファーの鈴木愛佳子（２５）が２５日、インスタグラムを更新。今月限りで現役引退することを表明した。鈴木は「今月を持ちまして、選手生活を終える決断を致しました。今まで沢山の方々に応援して頂き楽しく、時には様々な壁に当たりながらも、とても幸せな選手生活を送ることが出来ました」などと記し、スポンサーや家族など関係者への感謝を示した。今後について、「改めてご報告がありますのでまたお伝えさせて下