茨城県内を走る常磐自動車道で目撃されたのは、右側の車線を走っていたバスの後輪タイヤが突然破裂する様子。鳴り響く破裂音。バスの車体からは煙が巻き上がり、破片のようなものが散乱していました。目撃者：旅行に行って、家に帰る途中だった。（予兆は）特になくて、急にって感じだと思う。窓閉めて高速走っていても、かなりの爆音だった。突然の出来事に驚いたという目撃者。しかし、それ以上に驚いたというのが…。目撃者：（