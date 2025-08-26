県内企業をＡＩと若い力で支えます。 【写真を見る】IT企業と大学生が協力！ AIを活用して県内企業をサポート！（山形） 山形市のＩＴ企業と大学生が協力し、ＡＩを活用して県内企業をサポートするサービスをスタートさせます。 来月からＡＩ活用サービス「ＡＩラボ」をスタートさせるのは、山形市のＩＴ企業、メコムです。 メコム執行役員安部晃史郎さん「２，３年前からＡＩの進化