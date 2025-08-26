プロレスデビューを果たしたグラビアアイドルの植原ゆきな（２５）が２６日までに、自身のインスタグラムを更新。ボクシングのＷＢＡ・ＷＢＣバンタム級１位の那須川天心が地元・千葉県の松戸中央公園で２４日まで２日に渡り開催した「天心祭」への来場を報告した。浴衣姿で盆踊りに参加した際の画像を投稿。「地元、松戸で初開催された天心祭どうしても行きたくて、予定合わせた会場は温かくて愛がいっぱいだった歌って