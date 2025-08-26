来年4月に開校する岩国高校付属中学校のオープンスクールが26日、開かれました。岩国高校で行われたオープンスクールには小学6年生185人と保護者が参加しこどもたちは希望に合わせて体験授業に参加しました。来年4月に開校する岩国高校付属中の定員は1学年60人で、卒業後は原則高校の文理探究科に進学します。特色として、数学の授業では高校の内容を先取りするほかデジタル技術を活用した学習にも取り組