京都市伏見区の集合住宅で、火事がありました。26日午後6時55分現在も消火活動が続いています。午後6時前、京都市伏見区の市営住宅で、通行人から「共同住宅の一室から煙が出ている」と消防に通報がありました。消防によりますと、建物は10階建てで7階部分が燃えているということです。火災との関連は不明ですが、建物の近くで男性1人が倒れていて、意識不明の状態で病院に搬送されているということです。