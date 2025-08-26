静岡県内では新米の収穫が始まり、酷暑の中での収穫作業となっています。一方、店頭には新米以外の商品も並んでいて、消費行動にも変化がみられるようです。 【動画】新米を襲う高温障害に生産者「重苦しい…ストレス溜まる」今年の収穫減も価格は1.5倍以上? たわわに実った稲穂。浜松市浜名区三ケ日町の河合実さんの田んぼでは、2025年の新米の収穫が始まりました。 ＜大崎地区埋立組合 河合実代表＞ 「ご覧の通り白っぽくな