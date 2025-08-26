小型の発信機を使った捜索サービスを活用した山岳捜索・救助訓練が26日、山口市で行われました。山口市徳地の山中で行われた訓練には、林野庁職員や県消防防災航空隊員らが参加し、遭難した山林作業者を救助する想定で行われました。訓練で使用したのは、携帯電波が使えない山中でも小型の発信機から出る電波で場所を特定できる捜索サービス＝「ココヘリ」です。「ココヘリ」は現在、会員数が全国で17万人を超え、山口