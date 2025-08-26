VTuberグループ・あおぎり高校の5th配信シングル「たぶん人生はバグだらけ」が、8月27日0時より配信開始されることが発表された。5ヶ月連続配信リリースのラストを飾る5曲目の「たぶん人生はバグだらけ」は、今までとこれからを表現しながら自分が選んだ道を肯定するような歌詞と、メンバーの歌・セリフが入り混じるギミックが特徴の楽曲。プロデュースはバンド・JYOCHOとしても活動している、中川大二朗が担当している。歌唱メン