県内の各地に被害をもたらした台風12号。大きな爪痕を残しています。南さつま市では田んぼに土砂が流れ込み稲作に影響が出ていて、市の農業の被害額は約530万円にのぼるということです。台風12号の影響で浸水の被害が大きかった南さつま市では厳しい暑さの中、復旧作業が続いていました。ボランティア約40人が駆け付け浸水した家の家具を運んだり、泥をかき出す作業などに追われていました。（仁田尾美菜アナウンサー）